  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Раанана, Израиль
от
$3,42 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 34172
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Герцель

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очень красивая квартира 200 м2. 5 комнат. Двухкомнатный пентхаус с ванной комнатой. Очень большая гостиная высотой 5 м потолок. большая терраса из гостиной и столовой. Современная кухня с илотом. Паркет в номерах. На дне бассейна и большой террасе. Mamad 2 парковочные места.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал Prix en baisse
Иерусалим, Израиль
от
$655,215
Жилой квартал Beau rez de jardin
Нагария, Израиль
от
$1,505
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,07 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Раанана, Израиль
от
$3,42 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$940,500
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
Эта очаровательная и яркая квартира в европейском стиле предлагает комфортную среду проживания в идеальном месте. С площадью 89 м2 он расположен на 3-м и верхнем этаже отремонтированного и хорошо обслуживаемого здания. Он включает в себя три тщательно спроектированных номера: просторная гост…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Показать все Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
Просторная квартира в Ашдоде на продажу с невероятным видом на море Великолепная резиденция, 5 просторных номеров с потрясающей террасой с видом на море. 3,20 метра высотой под потолком, 3 WC, 2 ванные комнаты. Рядом с пляжем и всеми удобствами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации