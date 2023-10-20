  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre

Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre

Ашкелон, Израиль
от
$432,630
;
9
Оставить заявку
ID: 34777
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Emek HaEla, 31 brbwr

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Отличный инвестиционный продукт, уровень незанятости центральное расположение, новое здание

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,82 млн
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$924,825
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$815,100
Вы просматриваете
Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ашкелон, Израиль
от
$432,630
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bord de mer
Жилой квартал Bord de mer
Жилой квартал Bord de mer
Жилой квартал Bord de mer
Жилой квартал Bord de mer
Показать все Жилой квартал Bord de mer
Жилой квартал Bord de mer
Ашкелон, Израиль
от
$335,445
Joyau à la Marina: 50 м от пляжа???? Откройте для себя эту очаровательную уютную квартиру на 3-м этаже небольшого интимного здания (5 этажей). Расположение мечты: в 50 метрах от воды. Комфорт: оптимизированное пространство с солнечной террасой. Спокойствие: Mamad включен для полного спокойст…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Иерусалим, Израиль
от
$968,715
Бизнес! Кириат Йовел ограничивает Рамат Шарет, новое здание после Тама 38, вестибюль и лифт, у подножия будущего трамвая и в двух минутах от торгового центра «Малха». Пентхаус 4 номера 80м2 с огромной террасой 80м2 сукка: частично закрытая терраса с электрической верандой на крыше, с видом н…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,00 млн
Рамат Ган - Жилой центр Большого Тель-Авива Всего в нескольких минутах от Тель-Авива город Рамат-Ган воплощает идеальный баланс между современностью, природой и качеством жизни. Это привилегированное место как для семей, так и для инвесторов, предлагая тихую жилую среду в непосредственной б…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации