Жилой квартал Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

Стреляй! Исключительный случай! Новый эксклюзивный предварительный просмотр RE/MAX Hadera в премиум-аренде в центре города Хадера! БЖ Большая, отремонтированная 2-комнатная квартира в центре города Хадера по невероятной цене! Характеристики: ✅ Большая 2-комнатная квартира площадью около 70 м2, ✅ Просторная и светлая гостиная, ✅ Внутренняя терраса, ✅ Новый кондиционер, ✅ Ремонт сантехники, ✅️ Отремонтированная плитка, ✅️ Трехфазное электричество, ✅ На 2 этаже на 4 (без лифта), ✅️ Кадастр в порядке, ✅️ Здание должно быть объектом проекта Pinouy Binouy (разрушение / реконструкция) известным промоутером Hadera BZH! Рядом с франкоязычными сообществами, удобствами и рядом на машине от железнодорожного вокзала и побережья! Первый пришел, первый подал! Не говори, что мы тебе не сказали! Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.