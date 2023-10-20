Жилой квартал Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Стреляй! Исключительный случай!
Новый эксклюзивный предварительный просмотр RE/MAX Hadera в премиум-аренде в центре города Хадера!
БЖ
Большая, отремонтированная 2-комнатная квартира в центре города Хадера по невероятной цене!
Характеристики:
✅ Большая 2-комнатная квартира площадью около 70 м2,
✅ Просторная и светлая гостиная,
✅ Внутренняя терраса,
✅ Новый кондиционер,
✅ Ремонт сантехники,
✅️ Отремонтированная плитка,
✅️ Трехфазное электричество,
✅ На 2 этаже на 4 (без лифта),
✅️ Кадастр в порядке,
✅️ Здание должно быть объектом проекта Pinouy Binouy (разрушение / реконструкция) известным промоутером Hadera BZH!
Рядом с франкоязычными сообществами, удобствами и рядом на машине от железнодорожного вокзала и побережья!
Первый пришел, первый подал! Не говори, что мы тебе не сказали!
Свяжитесь с нами:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
