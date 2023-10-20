  1. Realting.com
  Израиль
  Раанана
  Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

Раанана, Израиль
от
$1,72 млн
;
8
ID: 34365
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Yetsiat Eropa, 33 Yetsiat Eropa Garden

О комплексе

Очаровательный дом на 2 этажах. Первая терраса на передней части дома и сад на заднем дворе с фруктовыми деревьями. Успокойся. 1-й уровень: большая гостиная с кухней гостиной и главной спальней с видом на сад. На этаже 3 большие спальни и офисная площадь большая терраса 60 м2. Дом сдается в аренду до 2028 года

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
