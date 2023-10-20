  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Investi et rare en centre ville

Жилой квартал Investi et rare en centre ville

Раанана, Израиль
от
$906,015
;
4
Оставить заявку
ID: 34169
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Levi Eshkol, 20

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очень светлые 3 комнаты в центре Раананы, с террасой 15 м2, красивой кухней, парковкой и складом. Редкий продукт в этом месте, идеально подходит для инвестиций. Хорошая инвестиция, чтобы быстро увидеть.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,79 млн
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$852,798
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,82 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Иерусалим, Израиль
от
$1,52 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Investi et rare en centre ville
Раанана, Израиль
от
$906,015
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Mini penthouse
Жилой квартал Mini penthouse
Иерусалим, Израиль
от
$3,42 млн
Роскошная 4-комнатная квартира в Баке, Иерусалим. Редкая возможность прямо рядом с парком, в самом сердце Баки. Эта полностью отремонтированная и совершенно новая квартира площадью более 150 м2 была спроектирована и закончена в соответствии с самыми высокими стандартами. Особенности недвижим…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,978
Новинка на рынке! В самом востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Hadar, в нескольких минутах ходьбы от набережной HaMesila Park и напротив магазинов и супермаркетов Talpiot. В новом бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Кра…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Раанана, Израиль
от
$7,524
Исключительно в центре города. Пентхаус девять футов. Прекрасный пентхаус из 6 штук. 180 м2. 150 м2 террасы. Вид на отставку. 2 парковочных места и 1 погреб доступны в июне 2026 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации