  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,21 млн
;
10
ID: 34591
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Exodus, 11

О комплексе

Очень редко!!! В резиденции Сарфати, rue Exodus, на пристани для яхт, 4 номера апартаментов с террасой 24 м2 с видом на море. Расположен на 5-м этаже, в здании 2 лифта, в том числе один из шабата. Квартира полностью отремонтирована, очень современная, в 50 метрах ходьбы от пляжа. Уведомление для ценителей

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,21 млн
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Показать все Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Нетания, Израиль
от
$956,175
Парк Хаям, Нетания, недалеко от моря. Новая квартира 102 м2 + терраса 14 м2, 10-й этаж, 4 комнаты. Проект Электра, современная 30-этажная башня. Парковка + подвал, немедленный вход. Семейный район, недалеко от магазинов, школ и пляжей. Снижение цены: 3 050 000 (продвижение цены 3 390 000)
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Показать все Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$749,265
8 улица Кармель (в одной минуте от моря) Новый и эксклюзивный Студия площадью около 50 м2 (отдельная гостиная и комната) Лицом к лицу и очаровательно! Яркий и функциональный 2-й с половиной этаж (без лифта) Ориентация на Восток и Запад
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Показать все Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Нетивот, Израиль
от
$457,710
Новая программа в новом районе Netivot Условия оплаты без прецедентов 3 года строительства без индексации ???? Новая программа 15% подпись 85% до доставки ключей!!! В самом центре района прямо посередине Maalot HaNahal a Netivot открывает новый жилой проект в коммерциализации. Жилищный комп…
Агентство
Immobilier.co.il
