  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem

Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem

Иерусалим, Израиль
$4,389
10
ID: 34830
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Герцог 21 Кирьят Шмуэль, начало Рехавии 6-й этаж лифт 3-комнатная квартира Ванная комната с душем Балкон с потрясающим видом Частная крыша с открытой кухней, джакузи и захватывающим видом Защищенная комната (Мамед) Полностью меблированный Архитектурный дизайн

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
