Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Расположенная в самом сердце Тель-Авива, на улице Пинскер, эта квартира находится всего в нескольких шагах от пляжа, торговых центров, ресторанов и всего, что может предложить город.
- 81 м2 нетто
2 спальни
2 ванные комнаты
- Солнечная терраса 7 м2
- 4-й этаж
Тройная экспозиция
лифт
- Парковка
Мамад
Тофы 4, полученные
Цена: 6 300 000 Нис
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно