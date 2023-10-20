  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$2,038
;
4
ID: 34526
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Beit HaDfus, 20

О комплексе

Откройте для себя 3 офиса в очень хорошем состоянии, расположенные в популярном здании Бейт-Ха-Шнав, 12 Бейт-Ха-Дфус-стрит, на 3-м этаже с лифтом. Функциональное и приятное пространство, включая кухоньку, туалетную зону, красивую яркость и тихую атмосферу, способствующую продуктивности. Идеально подходит для профессионалов, медицинской практики, бухгалтеров, консультантов или небольших структур, ищущих профессиональное пространство под ключ. ???? Аренда: 8500 / месяцев ???? Доступно немедленно ????? Рядом с магазинами, кафе и ресторанами в Гиват Шаул. Отличная возможность в динамичном и стратегическом районе Иерусалима.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
