Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Откройте для себя 3 офиса в очень хорошем состоянии, расположенные в популярном здании Бейт-Ха-Шнав, 12 Бейт-Ха-Дфус-стрит, на 3-м этаже с лифтом. Функциональное и приятное пространство, включая кухоньку, туалетную зону, красивую яркость и тихую атмосферу, способствующую продуктивности. Идеально подходит для профессионалов, медицинской практики, бухгалтеров, консультантов или небольших структур, ищущих профессиональное пространство под ключ. ???? Аренда: 8500 / месяцев ???? Доступно немедленно ????? Рядом с магазинами, кафе и ресторанами в Гиват Шаул. Отличная возможность в динамичном и стратегическом районе Иерусалима.