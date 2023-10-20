  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme

Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme

Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
;
6
ID: 34667
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Degel Reuven, 9

О комплексе

Эксклюзивность – светлая и просторная квартира! Барон Хирш, Кирьят Район Моше, Иерусалим ✨ Девять, девять, девять! ✨Продается: красивая 5-комнатная квартира, после расширения TAMA 38. Площадь: 93 м2 брутто + терраса Сукка Яркая квартира с 3 выставками Просторный и хорошо организованный Тихий и приятный район Лифт. Редкое добро в мирной обстановке! Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и посещения.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
