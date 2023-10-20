Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

  1. Realting.com
Тель-Авив, Израиль
от
$909,150
10
ID: 34459
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Melchet, 32

О комплексе

Français Français
Для продажи - 2 номера с парковкой В самом сердце Тель-Авива, недалеко от Шейнкина и Шоука Хакармеля, вы найдете квартиру, идеально расположенную в здании. 45 м2 - 2 штуки 5-й этаж, тихо позади Мамак наверху Частная парковка Хранитель и спортзал. Запрашиваемая цена: 2 900 000 Редкая недвижимость, идеально подходящая для основного проживания, ног до земли или инвестиций в аренду.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

