  2. Израиль
  3. Раанана
  Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible

Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible

Раанана, Израиль
от
$3,37 млн
;
6
ID: 34191
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Хороший коттедж из 7 комнат с большим подвалом. Просторный, большой восхитительный сад. Идеально подходит для семьи, комнаты большие, приятные и светлые. Рядом со школами и общинами.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

