  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34322
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль, 44

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
исключительно для продажи, Рядом с площадью Рабина и бульваром Хань 44 улица Ибн Габирол В безопасном здании с дигикодом и системой сигнализации На 3-м этаже, тихо и приятно Просторная 2 спальня отремонтированная квартира + солнечная терраса 68 м2 + 5 м2 терраса Просторная спальня, гардеробная, частные шкафы и много места для хранения. Апартаменты Superbement обновляют дубовым паркетом Гости WC в дополнение к ванной В настоящее время арендованный

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Жилой квартал Givat mordehai entree herzog
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Жилой квартал Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Ашдод, Израиль
от
$780,615
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$971,850
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$927,647
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,18 млн
Раанана - район Неве Земер, Новый высококлассный проект в одном из самых востребованных районов Раананы! В элитном проекте 2 здания 5 и 7 этажей Квартира 4 номера этаж 1, 92 м2 + 12 м2 терраса с 2 парковочных места и 1 подвал: Проект действительного разрешения Банковская гарантия Планир…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Показать все Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ашдод, Израиль
от
$2,48 млн
Редкая по площади: элитная вилла, расположенная в одном из самых востребованных районов Ашдода, в нескольких шагах от пляжа, на второй линии моря. Недвижимость, предназначенная для обеспечения комфорта, конфиденциальности и качества жизни, идеально подходит для семьи или исключительного прож…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации