  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$1,65 млн
;
7
ID: 34474
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Izhak Elhanan, 9 b

О комплексе

Français Français
Красивая новая 3-комнатная квартира расположена на 2-м этаже современного здания, наслаждаясь отличной яркостью благодаря своему угловому положению. Детали собственности: • Жилая площадь: 60 м2 • Террасы: 13 м2 • 2 этаж с лифтом • Парковочное пространство включено • Высококачественная отделка Передовые системы домашней автоматизации Расположен в районе Неве-Цедек, напротив Башни Белого города, недалеко от центра и моря.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Рамат-Ган, Израиль
от
$3,65 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Раанана, Израиль
от
$1,78 млн
Жилой квартал Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$2,51 млн
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Бат-Ям, Израиль
от
$1,57 млн
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,65 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$759,266
Проект MODA представляет собой 10-этажное бутик-здание, предлагающее уединение и комфорт благодаря ограниченному количеству квартир на этаже. Апартаменты от 2 до 5 номеров с парковкой, а также роскошные пентхаусы, подходящие как для семей, так и для инвесторов. Цены на первые 5 квартир до …
Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Ашдод, Израиль
от
$3,14 млн
Вилла мечты в Ашдоде на 1-й линии, обращенная к морю, никогда не жила В «Youd Zayin» независимая вилла на участке площадью 450 м2 (очень редко) площадью 320 м2 на 3 уровнях: - Под гостиной с ванной и туалетом -RDC, жилое пространство с огромными окнами, кухня, спальня "мамад", ванная комната…
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,53 млн
Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя Лев Раанана, новый жилой проект, расположенный в центре города. Высококлассный проект - HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Живите в одном из самых востребованных районов Раананы, отличном месте, тихом и зеленом, всего в двух шагах: Лучшие школы Центр…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации