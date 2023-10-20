  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$1,15 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 34406
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Sderot HaAtzmaut

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
На границе Бат-Яма и Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и трамвайной линии, проект HaGiborim предлагает две современные жилые башни, сочетающие в себе престиж, комфорт и долговечность архитектуры. Архитектура и дизайн Проект, разработанный Bar Orian Architects и Dana Oberson Interior Architects, отличается изысканным дизайном, высококлассными общими пространствами, ландшафтом Гил Дершман и экологическим уровнем 5281 – 3 звезды. Жители будут наслаждаться эксклюзивным клубом, тренажерным залом, игровыми площадками, подземной парковкой с электрическими терминалами и роскошными входными залами. Апартаменты и финиш Апартаменты, от 3 до 5 комнат и пентхаусов, оборудованы: • Интеллектуальная система домашней автоматизации и кондиционер VRF • Высококачественная кухня с кварцевой столешницей • Электрические жалюзи, дизайнерские двери и полы из фарфоровой керамики • Рафинированные ванные комнаты с премиальными кранами и нескользящей отделкой • Подготовка к домашнему кинотеатру и электрической зарядной станции Цены 2 номера от 2,290.000 NIS (пример для 14 этажа на западе с видом на море) 3 комнаты от 2.700.000 NIS (например, этаж 13 с подвалом) • 4 штуки из 3,450,000NIS 5 номеров от 3,680.000 NIS (пример для этажа 3 с парковкой и подвалом) 4 номера от 3.700.000 NIS (этаж 1, квартира с возможностью сокки) • Пентхаус 5 номеров 92.5M2 + 2 террасы от 92.5M2 и 50.5M2 до 8.200.000NIS Прогресс и условия • Полученные разрешения, работа в процессе (поддержка и этап раскопок) • Банкир: Банк Хапоалим • Запланированная поставка: 30 апреля 2029 • Благоприятные способы оплаты: отсутствие процентов или индексации (20% по подписи, 30% по промоутерскому кредиту, 45% по доставке, 5% по ключевой доставке) • Гарантия производителя Tidhar – 10 лет

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$627,000
Жилой квартал Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Тель-Авив, Израиль
от
$5,33 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,15 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$899,745
Ханавиим 44 2 комнаты 50 м2 Сокка Терраса 2 этаж с лифтом Парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Показать все Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Продажа - Лев Хахангитир, Тель-Авив - Симтат Лаан Откройте для себя эту очаровательную квартиру, расположенную в самом сердце Лев Ха Симтат Лаан — редкая жемчужина: небольшой жилой переулок, сдержанный и спокойный, разыскиваемый ценителями. В нескольких шагах от больших оживленных улиц он …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Показать все Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,571
Новинка на рынке! В востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Хадар, в нескольких минутах ходьбы от набережной парка ХаМесила и напротив магазинов и супермаркетов Талпиота. В бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Отличная нова…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации