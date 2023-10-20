  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen



Иерусалим, Израиль
от
$971,850
;
9
ID: 34845
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Beit HaArava, 35

О комплексе

Продается в Арноне Квартира 3 комнаты Рю Хашофет Хаим Коэн Приблизительно 80 м2, 8-й этаж, балкон 6 м2, яркий, открытый вид. Парковка и подвал. Спокойно и в поисках соседства.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

