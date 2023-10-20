  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Rare a jerusalem

Жилой квартал Rare a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,72 млн
;
13
Оставить заявку
ID: 34916
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Элияху Хаким, 28

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Очаровательный семейный дом с садом и постройкой В искомом районе Армон Ханацив откройте для себя этот приятный дом в Ду Мишпахти площадью около 140 м2, расположенный на двух уровнях и предлагающий яркую и функциональную среду обитания. ??? Первый этаж Крупная переправа в гостиную, открытая и современная кухня, одноэтажная комната и 1 гости WC ?????️ пол • 3 спальни (оригинальная конфигурация: 4 спальни), мастер-люкс с душевой комнатой, ванная комната внешний • Большой закрытый сад, приятный и без vis-à-vis • Частная парковка ???? Редкий актив: 3-комнатный дом, идеально подходящий для аренды или независимого пространства. ???? Запрашиваемая цена: 5 500 000 шекелей

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Нетания, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Нагария, Израиль
от
$312,873
Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
Вы просматриваете
Жилой квартал Rare a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,72 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,26 млн
Для продажи - ДУПЛЕКС ПЕНТУЗ 3 ЧАСТИ В ФЛОРЕНТИНЕ 109 м2 + 63 м2 терраса 2 спальни 1 ванная комната, 2 туалета Дуплексный пентхаус Высококачественная отделка Парковка Новое здание Этот великолепный юго-западный дуплекс предлагает исключительную среду обитания с прямым доступом лифта к кварти…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Показать все Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Иерусалим, Израиль
от
$4,15 млн
В самом сердце Мамиллы, а также в знаменитом проекте David Village Legacy, здесь находятся прекрасные 4 комнаты площадью 120 м2 с террасой площадью 13 м2 Soucah с просторной гостиной, очень большим мастер-люксом, 2 ванными комнатами, 3 туалетом + погребом и 1 парковочным местом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Современный жилой дом на 7,5 этажа, в том числе 26 квартир с частной парковкой. Каждая квартира оборудована кондиционером VRF Лицо с независимым вещанием В каждой комнате. Высококачественная отделка с плиткой Керамическая керамика, алюминиевый столяр Высокое качество, полностью оборудованные…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации