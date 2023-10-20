Жилой квартал Rare a jerusalem

Продается - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Очаровательный семейный дом с садом и постройкой В искомом районе Армон Ханацив откройте для себя этот приятный дом в Ду Мишпахти площадью около 140 м2, расположенный на двух уровнях и предлагающий яркую и функциональную среду обитания. ??? Первый этаж Крупная переправа в гостиную, открытая и современная кухня, одноэтажная комната и 1 гости WC ?????️ пол • 3 спальни (оригинальная конфигурация: 4 спальни), мастер-люкс с душевой комнатой, ванная комната внешний • Большой закрытый сад, приятный и без vis-à-vis • Частная парковка ???? Редкий актив: 3-комнатный дом, идеально подходящий для аренды или независимого пространства. ???? Запрашиваемая цена: 5 500 000 шекелей