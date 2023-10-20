Жилой квартал Rare a jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street
Очаровательный семейный дом с садом и постройкой
В искомом районе Армон Ханацив откройте для себя этот приятный дом в Ду Мишпахти площадью около 140 м2, расположенный на двух уровнях и предлагающий яркую и функциональную среду обитания.
??? Первый этаж
Крупная переправа в гостиную, открытая и современная кухня, одноэтажная комната и 1 гости WC
?????️ пол
• 3 спальни (оригинальная конфигурация: 4 спальни), мастер-люкс с душевой комнатой, ванная комната
внешний
• Большой закрытый сад, приятный и без vis-à-vis
• Частная парковка
???? Редкий актив:
3-комнатный дом, идеально подходящий для аренды или независимого пространства.
???? Запрашиваемая цена: 5 500 000 шекелей
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
