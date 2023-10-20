Жилой квартал Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
;
8
ID: 34145
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Дерех Тора ВеАвода, 6 Himmelfarb

О комплексе

Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel. Идеальное расположение с точки зрения удобств и подключения! Со многими ресторанами, магазинами, он предлагает оживленную городскую жизнь. Близость трамвая к поезду Тель-Авива и центральному автовокзалу для всех израильских городов является значительным преимуществом для вашего путешествия. Это исключительное место для практической и динамичной жизни. Идеально подходит для тех, кто ищет активную религиозную жизнь возле синагог и школ. Построенная на одном этаже эта 5-комнатная квартира с гостиной и столовой площадью 167 м2 и террасой 44 м2, открытой со всех сторон с великолепным видом, включает в себя 4 спальни, включая одного мастера, с 2 парковочными местами и подвалом. Он также кондиционирован, с подогревом пола, видеодомофоном, пустым мусором на посадке, chemesh doud, электрическими ставнями, а также ручным для Шаббата, защищенным бронированной дверью и системой пожарного детектора. Цена: 6,500,000sh (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% без учета налога)

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
