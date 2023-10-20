Жилой квартал Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel. Идеальное расположение с точки зрения удобств и подключения! Со многими ресторанами, магазинами, он предлагает оживленную городскую жизнь. Близость трамвая к поезду Тель-Авива и центральному автовокзалу для всех израильских городов является значительным преимуществом для вашего путешествия. Это исключительное место для практической и динамичной жизни. Идеально подходит для тех, кто ищет активную религиозную жизнь возле синагог и школ. Построенная на одном этаже эта 5-комнатная квартира с гостиной и столовой площадью 167 м2 и террасой 44 м2, открытой со всех сторон с великолепным видом, включает в себя 4 спальни, включая одного мастера, с 2 парковочными местами и подвалом. Он также кондиционирован, с подогревом пола, видеодомофоном, пустым мусором на посадке, chemesh doud, электрическими ставнями, а также ручным для Шаббата, защищенным бронированной дверью и системой пожарного детектора. Цена: 6,500,000sh (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% без учета налога)