  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$909,150
;
13
ID: 34098
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    HaRav Uziel, 37

О комплексе

Français Français
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, сочетающей элегантный дизайн и функциональность. Здание состоит из 9 этажей и 38 квартир от 2 до 4 комнат, а также просторных пентхаусов с беспрепятственным видом и высококлассной отделкой. Каждый блок имеет собственный балкон, парковочное место и аккуратный дизайн интерьера, продуманный в каждой детали. Идеальная среда обитания Дэниел Арт Бат Ям гармонично сочетает городскую жизнь с качеством жизни. Проект имеет центральное расположение, недалеко от моря, основных транспортных маршрутов, торговых центров, школ и зон отдыха. Таким образом, жители наслаждаются практичной, приятной и вдохновляющей повседневной жизнью в развивающемся районе.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$909,150
