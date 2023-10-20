Жилой квартал 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Новинка на рынке! В самом востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Hadar, в нескольких минутах ходьбы от набережной HaMesila Park и напротив магазинов и супермаркетов Talpiot. В новом бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Великолепная новая и просторная 4-комнатная квартира площадью 106 м2, с террасой гостиной площадью 11 м2 и террасой с треугольником, которая выходит из главной спальни с великолепным видом на юго-запад! Реальная дробь: • Отдельная и высококлассная кухня Сильная комната (Мамед) • Родительский люкс с частной ванной комнатой • дополнительная ванная комната • Наземное отопление • Индивидуальный кондиционер VRF в каждой комнате • Smart Home System • Частная подземная парковка • пещера Немедленный вход.