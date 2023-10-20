  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Жилой квартал 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Иерусалим, Израиль
от
$2,978
;
7
ID: 33941
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Новинка на рынке! В самом востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Hadar, в нескольких минутах ходьбы от набережной HaMesila Park и напротив магазинов и супермаркетов Talpiot. В новом бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Великолепная новая и просторная 4-комнатная квартира площадью 106 м2, с террасой гостиной площадью 11 м2 и террасой с треугольником, которая выходит из главной спальни с великолепным видом на юго-запад! Реальная дробь: • Отдельная и высококлассная кухня Сильная комната (Мамед) • Родительский люкс с частной ванной комнатой • дополнительная ванная комната • Наземное отопление • Индивидуальный кондиционер VRF в каждой комнате • Smart Home System • Частная подземная парковка • пещера Немедленный вход.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
