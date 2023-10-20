  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$736,725
;
6
ID: 33523
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
В недавней резиденции в Кирьят-Йовельском районе откройте для себя превосходную 2-комнатную квартиру, современную, яркую и прекрасно обслуживаемую. Расположенный на 11-м этаже здания, построенного в 2023 году с лифтом Шаббата, он предлагает площадь 50 м2, удлиненную балконом 4 м2 с беспрепятственным панорамным видом на запад. Просторная и светлая гостиная открывается на современную кухню, в квартире есть удобная спальня с интегрированной мамочкой и элегантная ванная комната. Частный погреб и подземное парковочное место дополняют эту собственность. Магазины, услуги и трамвай находятся прямо у подножия здания, предлагая исключительный комфорт для жизни. В настоящее время арендовано 4800

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
