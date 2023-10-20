  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Жилой квартал A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Ашкелон, Израиль
от
$1,03 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 33824
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Mini penthouse magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Penthouse a vendre a netania
Нетания, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Раанана, Израиль
от
$4,734
Жилой квартал 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$2,006
Вы просматриваете
Жилой квартал A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Ашкелон, Израиль
от
$1,03 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Показать все Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Хадера, Израиль
от
$1,44 млн
БЖ Новая эксклюзивность, в категории «СОБРАНИЕ» Французское отделение RE/MAX Hadera ✨Мечтаете о новом, высококлассном, неработающем доме, идеально подходящем для вашей семьи? БХ, вот она! ✨ Дом с 6 комнатами (165 м2), ✨ Дом как новый – всего 3 года! ✨ Расположен в очень популярном и зеленом…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de jardin
Жилой квартал Rez de jardin
Жилой квартал Rez de jardin
Жилой квартал Rez de jardin
Жилой квартал Rez de jardin
Показать все Жилой квартал Rez de jardin
Жилой квартал Rez de jardin
Нагария, Израиль
от
$956,175
Большая садовая земля В новом районе Шимон Перес откройте для себя эти прекрасные 5 комнат на полу сада с редкими объемами: жилая площадь около 200 м2 и 170 м2 юго-западного открытого сада. Тишина, роскошь и конфиденциальность гарантированы В нескольких минутах ходьбы от центра города, желез…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации