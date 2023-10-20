  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Тель-Авив, Израиль
от
$2,43 млн
;
2
ID: 33572
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Превосходная 4-комнатная квартира отремонтирована в престижном бутик-комплексе – Strok 7–9 (Компания «Нетанел» – поставка в первом квартале 2026 года) 102,5 м2 + балкон 14 м2 3-й этаж - всего 2 квартиры на этаж 3 Ориентация 2 подземных парковочных места + подвал Европейская прокуратура Высококачественная кухня Специальное и заказное столярное дело: мебель для ванной комнаты и настенные шкафы

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
