Жилой квартал Baka penthouse duplex

Ашдод, Израиль

Стоп Кейс: 4-комнатная квартира в Ашдоде имеет непревзойденную цену. В самом сердце района «Далет», здание с лифтом, рядом со всем... Уже сдано в аренду 4200 шекелей (прибыльность 3,75%). Вокруг есть здания, которые были отремонтированы в «Тама 38»: добавление террасы, комнаты, а также полна…