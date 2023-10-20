Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается - Исключительная 4-комнатная квартира в Ашдоде, Резиденция Димри
Расположенная на 12-м этаже самой востребованной резиденции Ашдода, эта 4-комнатная квартира соблазнит вас своими объемами, расположением и захватывающим видом на море.
С впечатляющей площадью 148 м2, с террасой 15 м2, обращенной к морю, это свойство предлагает яркую, просторную и элегантную среду обитания. Он включает в себя щедрую гостиную, открытую кухню, три спальни, включая мастер-люкс, мамад (безопасная комната), полный кондиционер и частное парковочное место.
Резиденция Димри предлагает первоклассные услуги: великолепный бассейн, сауна, современный тренажерный зал, повышенная безопасность и ухоженные общие зоны.
Идеально расположен, недалеко от магазинов, школ, транспорта и в нескольких минутах от пляжей.
Редкий товар на рынке. Посещение только по назначению.
Ашдод, Израиль
