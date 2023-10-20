  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

$1,18 млн
ID: 33670
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Продается - Исключительная 4-комнатная квартира в Ашдоде, Резиденция Димри Расположенная на 12-м этаже самой востребованной резиденции Ашдода, эта 4-комнатная квартира соблазнит вас своими объемами, расположением и захватывающим видом на море. С впечатляющей площадью 148 м2, с террасой 15 м2, обращенной к морю, это свойство предлагает яркую, просторную и элегантную среду обитания. Он включает в себя щедрую гостиную, открытую кухню, три спальни, включая мастер-люкс, мамад (безопасная комната), полный кондиционер и частное парковочное место. Резиденция Димри предлагает первоклассные услуги: великолепный бассейн, сауна, современный тренажерный зал, повышенная безопасность и ухоженные общие зоны. Идеально расположен, недалеко от магазинов, школ, транспорта и в нескольких минутах от пляжей. Редкий товар на рынке. Посещение только по назначению.

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Сумма кредита
Срок
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ашдод, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Другие комплексы
Раанана, Израиль
от
$2,16 млн
Коттедж из 8,5 штук с потенциалом огромный. Перед парком. Улицы имеют уникальный смысл. Тихий район. Большой подвал
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Исключительный пентхаус с захватывающим видом! Откройте для себя эти великолепные 4 комнаты площадью 117 м2, спроектированные с осторожностью и изысканностью, сочетающие в себе роскошь, комфорт и высокое качество материалов. Огромная терраса площадью 25 м2, обращенная к небу, предлагает бе…
Иерусалим, Израиль
от
$968,715
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации