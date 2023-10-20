Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Продается в Арноне, востребованном жилом районе Иерусалима, квартира площадью 65 м2, предлагающая отличное качество жизни, идеально подходит для семьи с маленькими детьми или для безопасной инвестиции в недвижимость. Расположенный на 2-м этаже без лифта, он состоит из яркой гостиной с открытой кухней с видом на террасу Soccah 10 м2, две красивые спальни и дополнительную комнату без окна, которая может использоваться в качестве офиса или дополнительной спальни. Рядом со школами, парками, синагогами и торговым центром Tsomet HaBankim, в квартире царит тихая и практичная обстановка. Здание имеет хороший миклат, расположенный на первом этаже. Квартира светлая, тихая, в подходящем состоянии и доступна сразу.
Привлекательная цена: 2 950 000 Любое серьезное предложение будет изучено с максимальным вниманием.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно