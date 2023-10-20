Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
ID: 33392
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Продается в Арноне, востребованном жилом районе Иерусалима, квартира площадью 65 м2, предлагающая отличное качество жизни, идеально подходит для семьи с маленькими детьми или для безопасной инвестиции в недвижимость. Расположенный на 2-м этаже без лифта, он состоит из яркой гостиной с открытой кухней с видом на террасу Soccah 10 м2, две красивые спальни и дополнительную комнату без окна, которая может использоваться в качестве офиса или дополнительной спальни. Рядом со школами, парками, синагогами и торговым центром Tsomet HaBankim, в квартире царит тихая и практичная обстановка. Здание имеет хороший миклат, расположенный на первом этаже. Квартира светлая, тихая, в подходящем состоянии и доступна сразу. Привлекательная цена: 2 950 000 Любое серьезное предложение будет изучено с максимальным вниманием.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
