Жилой квартал Appartement immense

Продается - Исключительная квартира в городе Ашдод???
Откройте для себя эти уникальные 5 комнат площадью 183 м2, на 2 этажах, предлагающих редкие объемы и абсолютный комфорт.
✨ Основные моменты квартиры:
Щедрая площадь 183 м2 на двух уровнях
• Открытый и приятный вид
• Две спальни с отдельной ванной комнатой – как независимая квартира
• Частный погреб
• Выделенная парковка
• Большие и яркие пространства
• Очень хорошо сохранившееся здание в самом сердце центрального и востребованного района
????? Премиум месторасположение:
Расположен в центре Ашдода (город), недалеко от магазинов, служб, транспорта и школ.
???? Идеально подходит для большой семьи, которая ищет пространство, комфорт и стратегическое расположение, или как исключительная собственность с ценностью наследия.
