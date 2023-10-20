  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Appartement immense

Жилой квартал Appartement immense

Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33664
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается - Исключительная квартира в городе Ашдод??? Откройте для себя эти уникальные 5 комнат площадью 183 м2, на 2 этажах, предлагающих редкие объемы и абсолютный комфорт. ✨ Основные моменты квартиры: Щедрая площадь 183 м2 на двух уровнях • Открытый и приятный вид • Две спальни с отдельной ванной комнатой – как независимая квартира • Частный погреб • Выделенная парковка • Большие и яркие пространства • Очень хорошо сохранившееся здание в самом сердце центрального и востребованного района ????? Премиум месторасположение: Расположен в центре Ашдода (город), недалеко от магазинов, служб, транспорта и школ. ???? Идеально подходит для большой семьи, которая ищет пространство, комфорт и стратегическое расположение, или как исключительная собственность с ценностью наследия.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
Жилой квартал Bonne affaire
Иерусалим, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$2,63 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement immense
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Жилой квартал Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Жилой квартал Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
*Цена упала! * Эксклюзивная продажа В престижном проекте недвижимости, одном из самых красивых Тель-Авива, реализованном компанией METROPOLIS 41 Луи Маршалл Стрит На углу бульвара Смэтс Квартира 5 комнат! На втором этаже, высоко! 113 м2 плюс красивый балкон 14 м2 Квартира просторная и идеаль…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Belle appartement
Жилой квартал Belle appartement
Жилой квартал Belle appartement
Иерусалим, Израиль
от
$2,100
Чистая, аккуратная и приятная квартира
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Показать все Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Продается в районе Бавли 20 улица Херцог На 10-м этаже благоустроенного здания. Беспрепятственный вид и исключительная яркость. 4 штуки 117 м2, которые можно преобразовать в 5. Родительский люкс и множество складских помещений. Очень просторное пребывание, идеальное для семьи. Тройная венти…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации