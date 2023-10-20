Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый для эксклюзивной продажи!
Уникальное, эксклюзивное и редкое имущество.
Расположенный на тихой и буколической улице переулков Иегуды Маккаби, недалеко от парка Хаяркон, в сельской местности,
эффектный дуплексный пентхаус, купающийся в свете,
Распространяется на два уровня с лифтом, обслуживающим оба этажа.
В роскошном здании всего 4 квартиры.
На нижнем уровне 119 м2 жилой площади плюс открытый балкон 21 м2 спереди.
И солнечная терраса 12 м2 сзади.
(возможность размещения 3 просторных спален)
Настоящая просторная гостиная
Роскошный мастер-люкс + Главная ванная комната.
Наверху, гостиная площадью 32 м2 с ванной комнатой, кухонькой и спальней.
А панорамная терраса на крыше площадью 91 м2 предлагает беспрепятственный вид.
Квартира имеет 2 парковочных места (на линии).
Квартира тщательно обслуживается и ремонтируется, с высококлассными услугами:
Интеллектуальное электричество
Напольное отопление, паркет.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
