Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem

В новом здании с лифтом и лифтом Шаббата очень светлая на 3 этаже 5-комнатная квартира. Квартира состоит из 4 спален, большой просторной гостиной, открывающейся на приятный балкон с открытым видом, а также двух сокковых балконов площадью около 10 м2 каждый. В квартире есть 2 ванные комнаты, 3 туалета, безопасная комната (Мамед) и частная парковка. Ни подвала, ни склада. Исключительное расположение в центре города, недалеко от магазинов и трамвая, а также в нескольких минутах ходьбы от Старого города, Мамиллы и крупных отелей. Очень редко, идеально подходит для жилья или инвестиций качества.