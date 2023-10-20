  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem

Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
;
10
ID: 33455
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В новом здании с лифтом и лифтом Шаббата очень светлая на 3 этаже 5-комнатная квартира. Квартира состоит из 4 спален, большой просторной гостиной, открывающейся на приятный балкон с открытым видом, а также двух сокковых балконов площадью около 10 м2 каждый. В квартире есть 2 ванные комнаты, 3 туалета, безопасная комната (Мамед) и частная парковка. Ни подвала, ни склада. Исключительное расположение в центре города, недалеко от магазинов и трамвая, а также в нескольких минутах ходьбы от Старого города, Мамиллы и крупных отелей. Очень редко, идеально подходит для жилья или инвестиций качества.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение

