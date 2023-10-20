Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Идеально расположенная на улице Фришмана, напротив площади Масарика и недалеко от площади Рабина, эта квартира имеет центральное и очень востребованное расположение в самом сердце Тель-Авива.
В ухоженном здании с лифтом и микролятом откройте для себя 3 комнаты площадью около 100 м2, расположенные на 4-м этаже.
Квартира была полностью отремонтирована, с полной заменой инфраструктуры (электричество, сантехника) и предлагает современные и элегантные услуги.
Он имеет большую гостиную, щедрый родительский люкс и высокие потолки, приносящие объем и характер.
Небольшая терраса, обращенная к площади Масарика, завершает это свойство.
Любимая квартира, сочетающая очарование, комфорт и премиальное расположение
Цена: 5 650 000 шекелей.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно