  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Exceptionnel

Жилой квартал Exceptionnel

Ашкелон, Израиль
от
$554,895
;
10
Оставить заявку
ID: 33735
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
исключительный Вечный вид на море Первая линия обращена к морю Небольшое здание на 3 этажа квартира 3 комнаты 60м2 + терраса 20м2 Очень хороший продукт для алии, стоящей лицом к морю, или инвестиции в длинные термальные или рибнб.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Иерусалим, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал Dans un bel immeuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Тель-Авив, Израиль
от
$1,96 млн
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал A stunning villa
Иерусалим, Израиль
от
$5,58 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$554,895
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Показать все Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,539
Редко в аренду: превосходная 5-комнатная квартира, расположенная в одной из самых красивых резиденций Ашдода, в нескольких шагах от пляжа. Терраса с полным видом на море и доступом к бассейну в резиденции, для исключительной среды проживания. Квартира состоит из 4 спален, душевой, ванной и …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,85 млн
В очень красивом здании Улица Шеинкин Мини-пентхаус с площадью 96 м2 с террасой 40 м2 на одном уровне, состоящий из 2 спален + большой гостиной 3-й этаж с лифтом Открытый вид
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации