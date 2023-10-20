  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement a vendre a arnona jerusalem

Жилой квартал Appartement a vendre a arnona jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$971,850
;
10
Оставить заявку
ID: 33805
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Иерусалим, Израиль
от
$1,52 млн
Жилой квартал Luxueux
Ашкелон, Израиль
от
$1,11 млн
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Тель-Авив, Израиль
от
$3,76 млн
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$780,615
Жилой квартал Penthouse de reve
Иерусалим, Израиль
от
$1,59 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал baka maison arabe
Жилой квартал baka maison arabe
Жилой квартал baka maison arabe
Иерусалим, Израиль
от
$3,70 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Продать Иерусалим, Байит веган, Недавнее здание с лифтом и подземной парковкой Пентхаус 5 номеров 140 кв.м жилой площади, 170 кв.м террасы и сада, великолепный панорамный вид на Иерусалим! Очень большая гостиная, независимая кухня, мастер-люкс, 2 ванные комнаты, 3 ориентации, комната для мам…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,32 млн
Красивая квартира на продажу в Ашдоде 5 номеров, преобразованных в 4, в роскошной резиденции с консьержем 24/24, тренажерный зал, 4 лифта, включая один из шабата. Квартира 150 м2 и терраса 16 м2 с видом на море. Подвал 9м2, высококачественные материалы, кондиционер, парковка и 2 шага от пляжа
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации