  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
20.02.2026
$1,13 млн
02.04.2025
$1,01 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 25584
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается - Квартира 2 номера, Тель-Авив Район: Лев Хайр Норд / Лев Тель-Авив Площадь поверхности: 46 м2 Пол: 5/5 с лифтом Цена: 3 600 000 Откройте для себя эту 2-комнатную квартиру, расположенную в оживленном сердце Тель-Авива, на углу Нахалата Биньямина и Грузенберга. Устанавливаемая в засекреченном здании и полностью перестроенная в 2021 году, недвижимость находится на этажах, добавленных во время реконструкции, поэтому она новая, современная и яркая. Основные моменты: Ультра центральное расположение, недалеко от рынка Кармель и Ротшильдов искомый район, проживание, рядом с кафе, магазинами, пляжами и транспортом Квартира, уже сданная в аренду непрерывно в течение 3 лет - идеально подходит для инвестиций в аренду Идеально подходит для пары, ноги к земле или инвестора Свяжитесь с нами для видео, посещения или получения дополнительной информации.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,85 млн
Жилой квартал Dans rue calme
Ашкелон, Израиль
от
$517,275
Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Тель-Авив, Израиль
от
$956,175
Жилой квартал Baka
Иерусалим, Израиль
от
$843,315
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Продается квартира в Ашдоде «Резиденция Коста дель Соль» 4 номера "Кинг" с балконом на море, просторный, подвал, кондиционер, парковка... в самой красивой резиденции Ашдода со СПА, тренажерным залом, бассейном, сауной
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Показать все Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$4,67 млн
Независимая первая линия - Independent First Line Вилла Столкновение с морем в Ашдоде Адрес: Ашдод, Израиль Откройте для себя эту исключительную виллу перед Средиземным морем, предлагающую уникальную среду обитания, сочетающую роскошь, комфорт и современность. Идеально расположенная в Ашдо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$3,07 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации