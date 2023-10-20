Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Продается - Квартира 2 номера, Тель-Авив Район: Лев Хайр Норд / Лев Тель-Авив Площадь поверхности: 46 м2 Пол: 5/5 с лифтом Цена: 3 600 000 Откройте для себя эту 2-комнатную квартиру, расположенную в оживленном сердце Тель-Авива, на углу Нахалата Биньямина и Грузенберга. Устанавливаемая в засекреченном здании и полностью перестроенная в 2021 году, недвижимость находится на этажах, добавленных во время реконструкции, поэтому она новая, современная и яркая. Основные моменты: Ультра центральное расположение, недалеко от рынка Кармель и Ротшильдов искомый район, проживание, рядом с кафе, магазинами, пляжами и транспортом Квартира, уже сданная в аренду непрерывно в течение 3 лет - идеально подходит для инвестиций в аренду Идеально подходит для пары, ноги к земле или инвестора Свяжитесь с нами для видео, посещения или получения дополнительной информации.