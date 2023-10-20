  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал 2 pieces spacieux standing

Жилой квартал 2 pieces spacieux standing

Иерусалим, Израиль
от
$1,897
20.02.2026
$1,897
02.04.2025
$1,699
;
4
Оставить заявку
ID: 25650
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Хайфа, Израиль
от
$818,795
Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал 2 pieces spacieux standing
Иерусалим, Израиль
от
$1,897
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$197,505
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Нетания, Израиль
от
$105,023
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Показать все Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Хадера, Израиль
от
$962,445
БЖ Эксклюзив в одном из флагманских проектов морского побережья, Hof Halavan de Hadera! Французский отдел RE/MAX Hadera представляет вам квартиру мечты в очень высоком стоящем здании перед морем! Характеристики: ⭐️ 3-комнатная квартира (87 м2), ⭐️ На 12 этаже из 25, ⭐️ Несколько лифтов,…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации