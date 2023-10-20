Жилой квартал Le reve devenu realite a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595

Роскошь и уникальный дуплекс, 515 квадратных метров нетто (около 1000 квадратных метров брутто). 6 спален, 6 ванных. Входной уровень: 76 квадратных метров парковки, 2 склада и зона обслуживания бассейна Развлекательный уровень: примерно 300 квадратных метров с бассейном с подогревом, джакузи, тренажерным залом, сухими и влажными саунами, баром, лечебной комнатой, 123 квадратных метра двора и жилой единицей с гостиной и родительским люксом. Основной уровень: около 200 м2 с гостиной и выходом на балкон 66 м2, столовой и кухней с выходом на дополнительный балкон 12 м2, и тремя основными блоками. Некоторые из удобств дома включают звуконепроницаемый домашний кинотеатр, частный лифт, отопление пола, кондиционер Mitsubishi VRF, дополнительную парковку для гостей, раздевалку и душ с массажными струями у бассейна.