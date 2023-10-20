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Жилой квартал Penthouse for rent with an amazing view of the temple mount in the heart of the arnona neighborhood in jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,809
02.04.2025
$2,809
24.02.2025
$2,817
04.02.2025
$2,771
26.12.2024
$2,781
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10
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ID: 23630
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Пентхаус в аренду с потрясающим видом на Храмовую гору в самом сердце района Арнона в Иерусалиме на улице Ицхака Бен Дор. 4-комнатный пентхаус 126,20 метра, кладовая, крытый паркинг, 2 больших балкона, 1 сукка, кондиционер, Йонкерс, цена 10 000 и дом совета 470 в месяц и налог на имущество 1583 в месяц. Полностью меблированная квартира.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Penthouse for rent with an amazing view of the temple mount in the heart of the arnona neighborhood in jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,809
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