Жилой квартал Penthouse for rent with an amazing view of the temple mount in the heart of the arnona neighborhood in jerusalem

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Пентхаус в аренду с потрясающим видом на Храмовую гору в самом сердце района Арнона в Иерусалиме на улице Ицхака Бен Дор. 4-комнатный пентхаус 126,20 метра, кладовая, крытый паркинг, 2 больших балкона, 1 сукка, кондиционер, Йонкерс, цена 10 000 и дом совета 470 в месяц и налог на имущество 1583 в месяц.
Полностью меблированная квартира.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Квартира с 5 номерами с террасной парковкой и подвалом.
Терраса 10 м2.
Довольно открытая кухня. Обновленное здание с мадам.
В центре города рядом с синагогой Рава Пинто есть 2 не аруза, а тишина. Улицы имеют уникальный смысл
В самом сердце Кирьят Моче, как центральная, так и тихая, зеленая зона, рядом синагоги и общественный сад, очаровательная квартира на первом этаже, полная доступность, полностью отремонтированный, большой балкон с суккой.
Парковка в здании и подвале 9 м2. Свободно! Хадасса Эксклюзив, агентство TAKAM
Этот превосходный пентхаус, расположенный в районе Хакерем Тель-Авива, предлагает несравненный жизненный опыт. Идеально расположенный недалеко от пляжа, оживленного рынка Кармель и оживленной улицы Нахлат Биньямин, он предлагает легкий доступ ко многим развлекательным заведениям.
Расположен…