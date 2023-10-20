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Жилой квартал Au centre bonne occasion renove

Нетания, Израиль
от
$541,013
02.03.2025
$541,013
12.02.2025
$542,554
12.02.2025
$533,695
07.01.2025
$529,072
23.12.2024
$535,621
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5
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ID: 23383
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Перевод
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Небольшая квартира из 3 комнат, расположенная на 6 этаже, очень светлая. Отменить два года назад. 1/4 ч у подножия моря Обвинение. Лифт. Миклат в здании. Много очарования

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

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Жилой квартал Au centre bonne occasion renove
Нетания, Израиль
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$541,013
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