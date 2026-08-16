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Дуплексы в Иерусалимском округе, Израиль

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4 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Центр города, в тихом и живописном маленьком тупике, квартира 2 номера дуплекс, 38 м2, гости…
$591,500
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Дуплекс 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Центр города, в тихом и живописном маленьком тупике, квартира 2 номера дуплекс, 38 м2, гости…
$524,825
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Дуплекс 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 107 м²
Рядом с Бейт-Веган, в самом сердце Рамат-Шарет. Очень редкий и уникальный на рынке! На тихо…
$1,52 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Центральное и тихое место с видом на набережную. Светлый 4-комнатный дуплекс недалеко от Эме…
$1,09 млн
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