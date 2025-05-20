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Дуплексы в Южном округе, Израиль

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Район Афридар, 4 комнатная квартира на низком этаже рядом с магазинами, 2 террасы
$469,103
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Параметры недвижимости в Южном округе, Израиль

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