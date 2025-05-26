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Дуплексы в Тель-Авиве, Израиль

Тель-Авив
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3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Красивый 3-комнатный дуплекс с террасой - Бограшов / Бен Иегуда • Дуплекс 3 комнаты • 2 спал…
$1,36 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Красивый дуплекс первого этажа в новом здании в Бен-Гурионе недалеко от моря и Дизенгофа! По…
$2,47 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 83 м²
, улица Раши Тель-Авив 5 этаж (верхний) Дуплекс 83 м² построен (по замерам) Балконы 24 кв.м…
$1,74 млн
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Параметры недвижимости в Тель-Авиве, Израиль

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