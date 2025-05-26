Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Раанане, Израиль

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Дуплекс с потрясающим видом. Мы видим море. 5 комнат Гостиная не очень большая, но она откры…
$1,12 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Раанане, Израиль

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти