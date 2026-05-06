  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles

Жилой квартал En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles

Бат-Ям, Израиль
от
$869,200
;
2
Оставить заявку
ID: 38823
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Давид Бен-Гурион

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$980,720
Жилой квартал Magnifique duplex renove avec terrasse calme proche de la mer A ne pas manquer
Герцлия, Израиль
от
$1,96 млн
Жилой квартал Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Тель-Авив, Израиль
от
$1,71 млн
Жилой квартал Cottage situe au centre
Ашкелон, Израиль
от
$652,720
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,20 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles
Бат-Ям, Израиль
от
$869,200
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Opportunite rare au centre de raanana
Жилой квартал Opportunite rare au centre de raanana
Жилой квартал Opportunite rare au centre de raanana
Раанана, Израиль
от
$4,46 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 3 maisons separees construites
Жилой квартал 3 maisons separees construites
Жилой квартал 3 maisons separees construites
Жилой квартал 3 maisons separees construites
Жилой квартал 3 maisons separees construites
Показать все Жилой квартал 3 maisons separees construites
Жилой квартал 3 maisons separees construites
Иерусалим, Израиль
от
$3,44 млн
Новый для продажи исключительно В одном из самых востребованных и красивых районов Иерусалима, свойство исключительной красоты предлагается в аутентичном и пастырском Эйн Кереме. Площадь суши: 725 метров Построено 3 отдельных дома, всего построено 321 метр Частная парковка Маркетинговая ц…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Petah Tikva Subdistrict, Израиль
от
$1,72 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации