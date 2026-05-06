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Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre

Бат-Ям, Израиль
от
$672,400
;
11
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ID: 39669
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Anilevich, 25

О комплексе

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Улица Анилевича - Бат Ям Цена: 2 050 000 Лучшая цена за новую квартиру только что доставлена застройщиком! Редкая возможность приобрести новую квартиру, готовую к переезду, в современном здании, предлагающем качественные услуги. Характеристики собственности: • 75 м2 жилой площади • Солнечная терраса 11 м2 • 3 штуки • 1-й этаж Mamad (безопасная комната) • Частные парковочные места, зарегистрированные в кадастре Квартира, расположенная в задней части здания, предлагающая спокойствие и тишину • Немедленный въезд Искомое место, рядом: • Пляжи Бат-Яма • Трамвай • Магазины и торговые центры • Кофе и рестораны • Школы • Общественный транспорт Чтобы получить полный файл или организовать посещение, свяжитесь со мной в личном сообщении или в WhatsApp.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Бат-Ям, Израиль
от
$672,400
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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