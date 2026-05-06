Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre

Улица Анилевича - Бат Ям Цена: 2 050 000 Лучшая цена за новую квартиру только что доставлена застройщиком! Редкая возможность приобрести новую квартиру, готовую к переезду, в современном здании, предлагающем качественные услуги. Характеристики собственности: • 75 м2 жилой площади • Солнечная терраса 11 м2 • 3 штуки • 1-й этаж Mamad (безопасная комната) • Частные парковочные места, зарегистрированные в кадастре Квартира, расположенная в задней части здания, предлагающая спокойствие и тишину • Немедленный въезд Искомое место, рядом: • Пляжи Бат-Яма • Трамвай • Магазины и торговые центры • Кофе и рестораны • Школы • Общественный транспорт Чтобы получить полный файл или организовать посещение, свяжитесь со мной в личном сообщении или в WhatsApp.