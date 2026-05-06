Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre

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Улица Анилевича - Бат Ям
Цена: 2 050 000
Лучшая цена за новую квартиру только что доставлена застройщиком!
Редкая возможность приобрести новую квартиру, готовую к переезду, в современном здании, предлагающем качественные услуги.
Характеристики собственности:
• 75 м2 жилой площади
• Солнечная терраса 11 м2
• 3 штуки
• 1-й этаж
Mamad (безопасная комната)
• Частные парковочные места, зарегистрированные в кадастре
Квартира, расположенная в задней части здания, предлагающая спокойствие и тишину
• Немедленный въезд
Искомое место, рядом:
• Пляжи Бат-Яма
• Трамвай
• Магазины и торговые центры
• Кофе и рестораны
• Школы
• Общественный транспорт
Чтобы получить полный файл или организовать посещение, свяжитесь со мной в личном сообщении или в WhatsApp.
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
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