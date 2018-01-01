Апартаменты в Чангу

Апартаменты
Площадь:
Апартаменты - 71 м²
Цена: 200 000 $ ( 2 817 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 112,5 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 39 600 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 28 080 $ (14%)
Окупаемость - 7-10 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 3 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление