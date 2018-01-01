Апартаменты с выходом на руфтоп

Апартаменты
Площадь:
Площадь объекта - 60,58 м²
Цена: 240
000 $ (3 962 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки - 160 $
Загрузка - 70 %
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта: 112 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 40 880 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 25 171 $ (14,38 %)
Окупаемость - 7 - 10 лет
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление
Срок окончания строительства: 2 Квартал 2023 года