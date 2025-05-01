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Таунхаусы с видом на море на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
94
Южная Кута
9
Чангу
23
Убуд
5
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10 объектов найдено
Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 55 м²
Комплекс с премиальными пентхаусами  – это идеальное место для ценителей серфинга, расположе…
$257,003
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Таунхаус 3 комнаты в Pererenan, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Pererenan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Проект расположен в самом центре топовой и туристической локации - Берава. Доход: от 8-11…
$620,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 2 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$250,000
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Таунхаус 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Добро пожаловать в наш современный  комплекс таунхаусов – ваш личный райский уголок на берег…
$320,000
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Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 58 м²
Эксклюзивный пентхаус в закрытом комплексе роскошных вилл и апартаментов с захватывающим вид…
$199,892
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Таунхаус 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!SWOI …
$330,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус в Pejeng Kawan, Индонезия
Таунхаус
Pejeng Kawan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
$240,000
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Таунхаус 3 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$300,000
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Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 81 м²
Уникальный комплекс таунхаусов и вилл, расположенный в одном из самых живописных мест Бали, …
$227,937
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Таунхаус 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Мечтаете жить среди спокойствия рисовых полей и развитой инфраструктуры - наш проект  как…
$190,000
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Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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