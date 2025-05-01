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Таунхаусы с видом на горы на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
94
Южная Кута
9
Чангу
23
Убуд
5
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5 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Добро пожаловать в наш современный  комплекс таунхаусов – ваш личный райский уголок на берег…
$320,000
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Таунхаус в Pejeng Kawan, Индонезия
Таунхаус
Pejeng Kawan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
$240,000
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Таунхаус 3 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$300,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
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Таунхаус 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Мечтаете жить среди спокойствия рисовых полей и развитой инфраструктуры - наш проект  как…
$190,000
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Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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