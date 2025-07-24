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Квартиры с садом в Денпасаре, Индонезия

Sanur
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Скрытая жемчужина Санура: современная, полностью меблированная 1-комнатная квартира с видом …
$119,000
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Типы недвижимости в Денпасаре

однокомнатные

Параметры недвижимости в Денпасаре, Индонезия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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