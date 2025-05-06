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Квартиры с террасой в Денпасаре, Индонезия

Sanur
34
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sanur, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Sanur, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 4
Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонез…
$810,606
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Типы недвижимости в Денпасаре

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Денпасаре, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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