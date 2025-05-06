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Квартиры с видом на море в Денпасаре, Индонезия

Sanur
34
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Sanur Kauh, Индонезия
Квартира 1 комната
Sanur Kauh, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
$490,000
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Квартира 1 комната в Sanur, Индонезия
Квартира 1 комната
Sanur, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Восхитительный проект в самом ценном месте на Бали - Санур. Проект от известного застройщика…
$400,000
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Квартира 3 комнаты в Sanur, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Sanur, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 4
Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонез…
$810,606
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Студия 1 комната в Sanur Kaja, Индонезия
Студия 1 комната
Sanur Kaja, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Hoвый прoeкт в Сануре - самом престижном и удобном для жизни районе острoва Бaли. Рre-sale!…
$94,500
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Типы недвижимости в Денпасаре

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Денпасаре, Индонезия

с террасой
с видом на горы
с бассейном
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